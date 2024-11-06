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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:00
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.T. yönetimindeki 60 DJ 366 plakalı otomobil, Sivas-Karaçayır köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan B.D. ve C.D, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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