Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.T. yönetimindeki 60 DJ 366 plakalı otomobil, Sivas-Karaçayır köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan B.D. ve C.D, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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