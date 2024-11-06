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        Ulaş Anaokulu öğrencileri tiyatro oyunu izledi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:15
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        Ulaş Anaokulu öğrencileri tiyatro oyunu izledi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Sivas Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı çocuk oyununu izledi.

        Ulaş Anaokulu Müdürü Yavuz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğretmenleri gözetiminde Sivas'a gezi düzenlediklerini söyledi.

        Öğrencilerin Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı çocuk oyununu izlediğini ifade eden Şen, "Oyunu başından sonuna kadar büyük ilgi ve heyecanla izleyen çocuklar oyun sonunda mutlu bir şekilde ilk tiyatro izlemenin verdiği sevinçle salondan ayrıldı." dedi.

        Şen, tiyatronun ardından eğlence merkezine gittiklerini ve öğrencilerin mesleklerin tanıtımı ve çeşitli etkinliklere katıldığını aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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