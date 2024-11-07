GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Tolga Çiftçi'nin vefatı dolayısıyla Sivasspor Kulübünden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Takım kaptanımız Uğur Çiftçi’nin kuzeni Tolga Çiftçi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Çiftçi ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullandı.

Kazada ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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