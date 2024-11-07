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        GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Sivasspor takım kaptanlarından Uğur Çiftçi'nin kuzeni Tolga Çiftçi, otomobilin çarpması sonucu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:41
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Sivasspor takım kaptanlarından Uğur Çiftçi'nin kuzeni Tolga Çiftçi, otomobilin çarpması sonucu öldü.

        S.C. yönetimindeki 58 AFN 091 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı yan yoldan karşıya geçmeye çalışan Tolga Çiftçi'ye (20) çarptı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

        - Kazada ölen kişi Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni

        Kazada hayatını kaybeden Tolga Çiftçi'nin, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un takım kaptanlarından Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu öğrenildi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Tolga Çiftçi'nin vefatı dolayısıyla Sivasspor Kulübünden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Takım kaptanımız Uğur Çiftçi’nin kuzeni Tolga Çiftçi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Çiftçi ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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