Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlığı bulunan Rey Manaj, Alex Pritchard ve Emre Gökay bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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