Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.
Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlığı bulunan Rey Manaj, Alex Pritchard ve Emre Gökay bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, sezonun ilk 11 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puan topladı.
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