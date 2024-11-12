Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, cami inşaatını inceledi

Caminin yapımına katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür eden Sevinç, hayır sahiplerinin desteğiyle inşaatı en kısa zamanda tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.

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