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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, cami inşaatını inceledi

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede yapımı süren cami inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:46
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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, cami inşaatını inceledi
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        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede yapımı süren cami inşaatında incelemede bulundu.

        Sevinç, İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı ile ilçe merkezinde yapımı süren cami inşaatını inceleyerek bilgi aldı.

        Caminin yapımına katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür eden Sevinç, hayır sahiplerinin desteğiyle inşaatı en kısa zamanda tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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