Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, cami inşaatını inceledi
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede yapımı süren cami inşaatında incelemede bulundu.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede yapımı süren cami inşaatında incelemede bulundu.
Sevinç, İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı ile ilçe merkezinde yapımı süren cami inşaatını inceleyerek bilgi aldı.
Caminin yapımına katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür eden Sevinç, hayır sahiplerinin desteğiyle inşaatı en kısa zamanda tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.