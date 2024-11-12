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        Sivas'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 18:44 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:54
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        Sivas'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ta beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        A.Y. (50) yönetimindeki 58 TL 806 plakalı beton mikseri Esenyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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