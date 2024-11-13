Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Belediye Başkanı Sevinç'i ziyaret etti
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç'e ziyarette bulundu.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç'e ziyarette bulundu.
Türkmen, makamında ziyaret ettiği Sevinç'ten belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Türkmen, uyum içerisinde çalışarak Akıncılar'ın gelişmesi için çaba göstereceklerini söyledi.
Sevinç de ziyaretinden dolayı Türkmen'e teşekkür etti.
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