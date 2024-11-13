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        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Belediye Başkanı Sevinç'i ziyaret etti

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:45
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        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, Belediye Başkanı Sevinç'i ziyaret etti
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç'e ziyarette bulundu.

        Türkmen, makamında ziyaret ettiği Sevinç'ten belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Türkmen, uyum içerisinde çalışarak Akıncılar'ın gelişmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

        Sevinç de ziyaretinden dolayı Türkmen'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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