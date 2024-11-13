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        Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

        Net Global Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 23:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:04
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        Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
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        Net Global Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

        Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Rey Manaj'ın ülkesinin milli takım kadrosuna daveti ve sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında Rey Manaj'ın sağ kasından bir sakatlık yaşadığı anımsatılan açıklamada, "Rey Manaj'ın yapılan sağlık kontrollerinde kas yaralanması teşhis edilmiştir. Kulüp doktorumuz Ahmet Edremit tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Rey Manaj'ın en az 4-6 haftalık bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacı olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Rey Manaj'ın bu süre zarfında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "8 Kasım Cuma günü Arnavutluk Milli Takımı'na oyuncumuzun mevcut sakatlık durumu bildirilmiş ve UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Çekya ve 19 Kasım'da Ukrayna ile oynanacak maçlar için kadroya seçilmesinin uygun olmadığı ifade edilmiştir. Rehabilitasyon için milli takıma çağrılan sporcumuz, tedavisinin ardından Arnavutluk Milli Takımı kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Rey Manaj, önümüzdeki hafta içi Sivas'a dönerek tedavisine kulüp tesislerimizde devam edecektir."

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