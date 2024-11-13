Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Net Global Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Rey Manaj'ın ülkesinin milli takım kadrosuna daveti ve sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında Rey Manaj'ın sağ kasından bir sakatlık yaşadığı anımsatılan açıklamada, "Rey Manaj'ın yapılan sağlık kontrollerinde kas yaralanması teşhis edilmiştir. Kulüp doktorumuz Ahmet Edremit tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Rey Manaj'ın en az 4-6 haftalık bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacı olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.