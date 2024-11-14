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        Sivas'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk bulundu

        Sivas'ta bir köyde kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk 2,5 saat sonra bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:00 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:00
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        Sivas'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk bulundu
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        Sivas'ta bir köyde kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk 2,5 saat sonra bulundu.

        Merkeze bağlı Mescitli köyünde otizmli N.D. ailesinden habersiz olarak evden çıktı.

        Çocuğun kaybolması üzerine aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bilgi verilmesi üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı aramalar sonucunda N.D. evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

        N.D. sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk kontrolün ardından tedbir amaçlı Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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