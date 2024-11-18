Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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