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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:28
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

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