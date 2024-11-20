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        Divriği'de satranç turnuvası düzenlendi

        Sivas'ın Divriği ilçesinde satranç turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:49
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        Divriği'de satranç turnuvası düzenlendi
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        Sivas'ın Divriği ilçesinde satranç turnuvası gerçekleştirildi.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası avlusunda Türkiye Satranç Federasyonu ve Sivas Satranç İl Temsilciliği'nin koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvaya Divriği Kaymakamı Resul Tutay, Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ve çok sayıda satrançsever ile vatandaşlar katıldı.

        Turnuva 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve 14 yaş üstü ve açık kategori olmak üzere dört ayrı kategoride 120 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

        Turnuvada başarılı olan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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