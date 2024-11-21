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        Akıncılar'da Kaymakam Türkmen ve Belediye Başkanı Sevinç esnafı ziyaret etti

        Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:27 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:51
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        Akıncılar'da Kaymakam Türkmen ve Belediye Başkanı Sevinç esnafı ziyaret etti
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        Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

        İlçede kurulan halk pazarını gezen Türkmen ve Sevinç, esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Türkmen ve Sevinç, her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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