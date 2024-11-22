Sivas'ta dershane bulunan binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Sivas’ta dershanenin de yer aldığı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

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