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        Sivas'ta dershane bulunan binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu

        Sivas'ta dershanenin de yer aldığı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 03:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00
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        Sivas'ta dershane bulunan binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu
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        Sivas’ta dershanenin de yer aldığı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

        Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın çatıya zarar verdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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