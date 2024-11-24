Sivas'ta ulaşıma kar engeli

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez-Kurtlapa il yolu, Soğuk Çermik-Doğanşar il yolu, Ortakent-Koyulhisar il yolu ile Şarkışla-Yıldızeli kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapandı.

Yıldızeli-Tokat kara yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle çift yön olarak çekici trafiğine kapatıldı.