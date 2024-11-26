Sivas'ta kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı.
Şarkışla-Altınyayla ilçeleri arasında bulunan servis yolunda yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tipi ve buzlanma nedeniyle bölgede yaklaşık 5 saat mahsur kalan 7 otomobil, 1 kamyonet, 4 tır ve 2 hafif ticari araç, karayolları ve ilçe jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şarkışla Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Sivas-Kayseri kara yolunda olumsuz hava koşullarında lastiği patlayan 2 sürücüye yardım etti.
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