Sivas'ta kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı

Şarkışla Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Sivas-Kayseri kara yolunda olumsuz hava koşullarında lastiği patlayan 2 sürücüye yardım etti.

Tipi ve buzlanma nedeniyle bölgede yaklaşık 5 saat mahsur kalan 7 otomobil, 1 kamyonet, 4 tır ve 2 hafif ticari araç, karayolları ve ilçe jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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