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        Sivas'ta kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:17 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:22
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        Sivas'ta kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı.

        Şarkışla-Altınyayla ilçeleri arasında bulunan servis yolunda yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Tipi ve buzlanma nedeniyle bölgede yaklaşık 5 saat mahsur kalan 7 otomobil, 1 kamyonet, 4 tır ve 2 hafif ticari araç, karayolları ve ilçe jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Şarkışla Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Sivas-Kayseri kara yolunda olumsuz hava koşullarında lastiği patlayan 2 sürücüye yardım etti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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