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        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Çayyurt Semt Polikliniğini ziyaret etti

        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, hizmete açılan Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çayyurt Semt Polikliniği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:36
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        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Çayyurt Semt Polikliniğini ziyaret etti
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        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, hizmete açılan Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çayyurt Semt Polikliniği'ni ziyaret etti.

        Poliklinik sorumlusu Emre Yıldız ve diş hekimi Yavuz Hakan Everest, Toy'a polikliniğin işleyişi, günlük hasta yoğunluğu ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

        Everest, polikliniklerinde kanal tedavisinden estetik dolguya kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulduğunu belirterek, panoramik ve periapikal röntgen imkanıyla tanı ve tedavi süreçlerinin de kolaylaştığını ifade etti.

        Sağlık hizmetlerinin insan hayatının en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Toy, Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne bağlı çalışan Çayyurt Semt Polikliniği'nin, 8 diş hekimi ve toplam 21 sağlık personeliyle yaklaşık 20 bin kişilik bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

        Poliklinikte tedavi gören vatandaşlarla da sohbet eden Toy, görüş ve talepleri de dinledi.

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