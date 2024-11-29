Sivas'ta karla mücadele çalışmalarında yılkı atları görüntülendi

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kangal'da çalışma yürüten karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yol açtıkları sırada önlerine yılkı atları çıktı.

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