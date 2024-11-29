Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta karla mücadele çalışmalarında yılkı atları görüntülendi

        Sivas'ın Kangal ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler yılkı atlarını görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta karla mücadele çalışmalarında yılkı atları görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Kangal ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler yılkı atlarını görüntüledi.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kangal'da çalışma yürüten karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yol açtıkları sırada önlerine yılkı atları çıktı.

        Karla mücadele personeli Adem Yıldırım, doğal ortamlarında özgürce koşan yılkı atlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntüde, atların beyaz örtüyle kaplanan arazide grup halinde koşması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor

        Benzer Haberler

        Sivasspor kombine bilet fiyatlarında indirim yaptı
        Sivasspor kombine bilet fiyatlarında indirim yaptı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'ta kırsalda yapılacak projeler için 700 milyon bütçe ayrıldı
        Sivas'ta kırsalda yapılacak projeler için 700 milyon bütçe ayrıldı
        Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
        Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu
        Yıldız Dağı'nda kayak sezonu başlıyor
        Yıldız Dağı'nda kayak sezonu başlıyor