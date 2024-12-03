Akıncılar Kaymakamı Türkmen, engellilerle buluştu
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.
Kaymakam Türkmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kazım Perçin ve İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı ile engeli bireyleri evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Türkmen, engelli bireylerin hayat standardını yükseltmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu anlamlı gün, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler geliştirmek için bir fırsattır. Hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bunu da bizler yerine getirmeliyiz." dedi.
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