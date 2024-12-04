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        Sivas'ta seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 00:21 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:24
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        Sivas'ta seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        S.Y. idaresindeki 58 BU 190 plakalı otomobil, Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Caddesi yakınlarında motor kısmından alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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