Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kayak sezonu açılan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Şimşek, kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Yıldız Dağı'nın Sivas'ın yükselen değeri olduğunu belirten Şimşek, kar yağışıyla birlikte sezonun erken başladığını söyledi.

Şimşek, bu yılki sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu aktararak, "Geçen sezonu 2 ay yaşamıştık. Bu sezonun 4 ay sürmesini bekliyoruz. Bu da diğer istatistiklere yansıyacak. Geçtiğimiz sezon ziyaretçi sayımız 145 bindi, bu sezon 200 bini aşmasını bekliyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi her yıl daha da tanınıyor." dedi.

Ulaşım imkanlarının daha da geliştiğini dile getiren Vali Şimşek, şöyle konuştu: