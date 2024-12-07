Sivas'ta tırla çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan B.B. (69) ve M.E. (49) yaralandı.

B.B. (24) yönetimindeki 58 ACS 728 plakalı kamyonet, Cemel beldesi kavşağında, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

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