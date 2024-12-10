Sivas'ta sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Sivas'ta, "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sivas'ta, "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan A.K, gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
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