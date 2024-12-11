Sivas'ta vefat eden nikah memurunun ismi görev yaptığı salona verildi

Sivas Belediyesi, vefat eden nikah memuru Servet Muzaffer Güner'in ismini uzun yıllar görev yaptığı nikah salonuna verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesinde uzun yıllar nikah memuru olarak görev yapan ve geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güner'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Güner'in ismi verilen nikah salonunda düzenlenen programa, Güner'in ailesi, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Uzun, "Merhum nikah memurumuz Muzaffer beyin ismini uzun yıllar görev yaptığı bu salona vererek hatırasını yaşatmak istedik. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.