Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
B.A. (20) idaresindeki 58 AFH 040 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Kazancık Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan F.K. (19) ve N.P. (25) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.