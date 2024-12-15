Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve Başkan Vekili Burak Özçoban da takip etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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