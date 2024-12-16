Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

Sivas Valiliğinden yapılan uyarıda ise meteorolojik değerlendirmelere göre saat 22.00'ye kadar il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.

Belediye ekipleri, il merkezinde kar temizleme çalışması yaparken karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli medreselerin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi karla kaplandı.

Kar yağışıyla Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı da ayrı güzelliğe büründü.

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