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        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

        Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:25 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:25
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        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

        Kar yağışıyla Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı da ayrı güzelliğe büründü.

        Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli medreselerin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi karla kaplandı.

        Belediye ekipleri, il merkezinde kar temizleme çalışması yaparken karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Sivas Valiliğinden yapılan uyarıda ise meteorolojik değerlendirmelere göre saat 22.00'ye kadar il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.

        Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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