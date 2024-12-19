Sivas Valisi Şimşek Akıncılar ilçesini ziyaret etti

Daha sonra esnafla bir araya gelen Şimşek, esnafın taleplerini dinledi.

Şimşek ve beraberindekilere burada ilçeye özgü kavunlu kahve ikram edildi.

Daha sonra Akıncılar İlçe Hastanesi'nde incelemede bulunan Şimşek, Belediye Başkanı Murat Sevinç’i ziyaret etti.

Hükümet Konağı önünde Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Şimşek, ilçenin genel durumu ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

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