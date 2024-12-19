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        Sivas Valisi Şimşek Akıncılar ilçesini ziyaret etti

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:09
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        Sivas Valisi Şimşek Akıncılar ilçesini ziyaret etti
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

        Hükümet Konağı önünde Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Şimşek, ilçenin genel durumu ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Akıncılar İlçe Hastanesi'nde incelemede bulunan Şimşek, Belediye Başkanı Murat Sevinç’i ziyaret etti.

        Şimşek ve beraberindekilere burada ilçeye özgü kavunlu kahve ikram edildi.

        Daha sonra esnafla bir araya gelen Şimşek, esnafın taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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