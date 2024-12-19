Sivasspor, taraftarına "Sensiz olmaz" çağrısı yaptı:

Videoda, "Tarih yazdığımız, zaferlerle dolu anları yaşadığımız her maçta sen yanımızdaydın. Şimdi hep birlikte kalbimizdeki sevdayı tribünlerde haykırmanın tam zamanı." ifadeleriyle taraftarlar maça davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, taraftarların coşkulu görüntüleri ve Müslüm Gürses'in "Sensiz olmaz" şarkısı eşliğinde çağrı yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek Net Global Sivasspor, maç öncesi taraftarlarına çağrı yaparak, sosyal medyada "Sensiz olmaz" mesajı yayımladı.

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