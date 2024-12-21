Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi

Konser sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Koro Müdürü Davut Kaya ve şef Solmaz Kadıoğlu ile sanatçılara günün anısına plaket takdim etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçıları Halil Altıngöz ve Zülfü Demirtaş ile Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu ses sanatçısı Cafer Üvenç, Şanlıurfa, Sivas ve Elazığ yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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