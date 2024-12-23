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        Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi arama kurtarma ekibi akredite oldu

        Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesinin arama kurtarma ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:41
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        Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi arama kurtarma ekibi akredite oldu
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        Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesinin arama kurtarma ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı oldu.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, vakfın 28 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, AFAD tarafından düzenlenen depremde arama kurtarma sınavını başarıyla tamamladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Şube Başkanı Kadir Darıcık, arama ve kurtarma ekiplerinin Sivas AFAD İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde görevli eğitim personellerince teorik ve pratik eğitime tabi tutulduklarını belirtti.

        Darıcık, arama kurtarma ekiplerinin tatbikat ve sınavı başarıyla tamamlanarak akredite edilmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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