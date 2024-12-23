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        Sivas'ta FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı

        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski emniyet şube müdürü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 18:59 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:59
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        Sivas'ta FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı
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        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski emniyet şube müdürü yakalandı.

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ihraç edilen eski emniyet şube müdürü E.Ş.Z'nin (49) yakalanması için çalışma yaptı.

        Jandarma ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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