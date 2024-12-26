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        Sivas'ta çiftçilere ÇKS uyarısı

        Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatlarını yapmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:27
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        Sivas'ta çiftçilere ÇKS uyarısı
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        Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatlarını yapmaları konusunda uyardı.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, 2025 üretim yılında bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak için ÇKS müracaatlarının 31 Aralık'ta sona ereceği hatırlatıldı.

        Bu nedenle üretici mağduriyetinin oluşmaması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin ÇKS kapsamında 28-29 Aralık'ta açık olacağı belirtilen açıklamada, "Kayıt yaptırmayan üreticilerimizin 2025 üretim yılı ÇKS kayıtlarını e-devlet üzerinden veya il ve ilçe müdürlüklerine gelerek yaptırmaları önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

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