Elektromanyetik kalkanlama ve radar emme özelliğine sahip endüstriyel boya üretildi

SERHAT ZAFER - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hızlı Katılaştırma Laboratuvarı'nda, elektromanyetik kalkanlama (zırhlama) ve radar emme özelliğine sahip endüstriyel boya üretildi.

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan ve araştırma görevlisi Bekir Akgül'ün, "Camsı (Amorf) veya Nanokristalin Yumuşak Manyetik Malzemelerle Katkılanmış Elektromanyetik Kalkanlama Özelliğine Sahip Endüstriyel Boya ve Boyanın Üretim Yönetimi" projesi, yaklaşık 2 yıl süren incelemenin ardından Türk Patent ve Marka Kurumunca "buluş" kategorisinde tescillendi.

- Oda kaplamasında da kullanılabilecek

Kılıçaslan, patent alınan ürünün kullanım alanı hakkında şu bilgileri verdi:

"Baz istasyonlarından, Wi-Fi antenlerinden ya da cep telefonlarından kaynaklı zararlı radyasyonların içeriye girmesini, nüfuz etmesini istemediğimiz bir odanın kaplanmasında bunu kullanabiliriz. Ebeveynler bebeklerini bu tarz zararlı radyasyondan korumakta bayağı istekli, radyasyondan endişe duyuyorlar. Bir bebek odasının bu tarz bir boyayla kaplanabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca sadece sivil amaçlı değil, birçok askeri amaçlı uygulamaları da olabilir. Çünkü bazı test çalışmalarını 8-12 gigahertz aralığında frekanslarda yaptık. Bu bant aralığında gerçekten çok ciddi elektromanyetik kalkanlama kabiliyeti gösterdi. Aynı zamanda dikkate değer ölçüde radar emme kabiliyeti de gösterdi. Dolayısıyla bu malzeme, askeri ya da savunma sanayisi uygulamalarında veya endüstriyel çeşitli elektromanyetik kalkanlama istenen alanlarda kullanılabilecek. Daha geniş veya alçak frekanslarda çalışmalar yapılabilir. Bunları da planlamamıza aldık ve bu çalışmaları da yapacağız. Üniversitemizde milli imkanlarla bu alanda gerçekten gelecek vadeden bir malzemeyi geliştirdiğimize inanıyoruz."