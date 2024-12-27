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        Almanya'dan Sivas'a gönderilen medikal destek ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

        Sivaslı iki gurbetçinin Almanya'da temin edip Sivas'a gönderdiği akülü araç, tekerlekli sandalye, yürüteç, hasta yatağı ve engelli medikal ürünleri Zara ilçesinde ihtiyaç sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:40
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        Almanya'dan Sivas'a gönderilen medikal destek ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
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        Sivaslı iki gurbetçinin Almanya'da temin edip Sivas'a gönderdiği akülü araç, tekerlekli sandalye, yürüteç, hasta yatağı ve engelli medikal ürünleri Zara ilçesinde ihtiyaç sahiplerine verildi.

        Zara Sanayici İş İnsanları Derneği (ZASİAD) tarafından Zara Anadolu Lisesi kampüsünde düzenlenen programda medikal destek ürünleri sahiplerine teslim edildi.

        Törende konuşan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, "ZASİAD, bir çok çalışmamızda, projemizde bizlere destek sunmakta. Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığı ile dağıtılmakta olan medikal ürünlerin sahiplerine kazandırılmasında da önemli bir misyonu yerine getirmiştir." dedi.

        Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Almanya'daki hayırsever gurbetçilerimiz Cengiz Şimşek ve Yakup Karataş, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kampanya gerçekleştirerek yurt dışından aldıkları desteği ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmıştır. Gurbetçilerimize, ZASİAD Başkanımız Ufuk Rufai Şimşek ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından medikal destek ürünleri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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