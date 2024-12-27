Almanya'dan Sivas'a gönderilen medikal destek ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Sivaslı iki gurbetçinin Almanya'da temin edip Sivas'a gönderdiği akülü araç, tekerlekli sandalye, yürüteç, hasta yatağı ve engelli medikal ürünleri Zara ilçesinde ihtiyaç sahiplerine verildi.

Zara Sanayici İş İnsanları Derneği (ZASİAD) tarafından Zara Anadolu Lisesi kampüsünde düzenlenen programda medikal destek ürünleri sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, "ZASİAD, bir çok çalışmamızda, projemizde bizlere destek sunmakta. Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığı ile dağıtılmakta olan medikal ürünlerin sahiplerine kazandırılmasında da önemli bir misyonu yerine getirmiştir." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Almanya'daki hayırsever gurbetçilerimiz Cengiz Şimşek ve Yakup Karataş, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kampanya gerçekleştirerek yurt dışından aldıkları desteği ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmıştır. Gurbetçilerimize, ZASİAD Başkanımız Ufuk Rufai Şimşek ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.