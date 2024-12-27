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        Sivas'ta 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:59
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        Sivas'ta 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin il merkezinde bulunduğu adresi belirledi.

        Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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