AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler Sivas'ta konuştu:

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 2025 yılında Gazze'deki mazlumların, mağdurların sesinin duyulmasını ve bir an önce orada da ateşkes sağlanmasını temenni etti.

Sivas'ta yılbaşı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Güler, burada görev yapan personelin yeni yılını tebrik etti.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın hayırlar getirmesini diledi.

Ülkeyi gelecek yarınlarda huzur, güven, sağlık ve bereket noktasında daha ileriye taşıyacak yıllar olmasını temenni eden Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşma noktasında 2025 yılında çok daha büyük çabayı ortaya koyacağız." dedi. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde TBMM'de milletin ihtiyacı ve beklentisi olan noktalarda daha nitelikli, daha gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir mahiyette kanunların çıkartılması noktasında da büyük bir çabayı sarf etmeye devam edeceklerini söyledi.

2025 yılı beklentileri hakkında da açıklamada bulunan Güler, "Bölgemizin, ülkemizin bulunduğu coğrafyada belirli risklerin, belirli çatışma alanlarının da devam ettiği görülüyor. Özellikle Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve Kuzey Afrika'da inşallah ülkemizin büyük bir özveri ve kararlılıkla dünya barışının tesisi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri de 2025 yılında devam edecektir."

- "Dünya barışına ülkemizin duruşu katkı sağlayacaktır" Suriye'de yakın zamanda meydana gelen gelişmeleri değerlendiren Güler, şunları kaydetti: "Ülkemizin uzun yıllardır ortaya koyduğu barışı destekleme, güveni tesis etme noktasında ki kararlılığının ne kadar kıymetli olduğu da ortaya çıkmış oldu. Herkesin bir şekilde Suriye halklarına sırt çevirdiği veya bir şekilde onları Akdeniz'in sularında boğulmaya terk ettiği dönemlerde ülkemiz bir ensar anlayışıyla beraber, onları elindeki tüm imkanlarla beraber hiç yalnız bırakmadı. Onların bir gün mutlaka özgür ve huzura kavuşmuş bir Suriye hayali noktasında hep onları destekledi. Desteklediği bu dönemlerde belki de herkesin karşı çıktığı, eleştirdiği bu duruşu insanlık adına, merhamet adına ne kadar kıymetli olduğunu da görmüş olduk. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine, duruşuna şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah dünya barışına, dünya barışının gelişmesine, ülkelerin güvenliğinin sağlanmasına ülkemizin duruşu inşallah daha büyük katkı sağlayacaktır. Bunun devamında yine aralık ayının ilk haftalarında Afrika'da önemli bir sorun alanı olarak Etiopya ile Somali arasındaki sorunların Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın yine kararlı duruşunda ve hakemliğinde çözüme kavuşması da çok kıymetliydi."

- "İnşallah 2025 yılında Gazze'deki mazlumların, mağdurların sesi duyulur" İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Güler, "İnşallah 2025 yılında Gazze'deki mazlumların, mağdurların sesi duyulur ve bir an önce orada da ateşkes sağlanır. Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin güvenliği en azından özgürlüğü de sağlanmış olur. Gazze'nin kurtuluşuna inşallah dualarımız vesile olur. 2025 yılında inşallah buradaki kardeşlerimiz güvenliğe ve özgürlüğüne kavuşmuş olur." diye konuştu.