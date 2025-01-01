Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı.

Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Üçü profesyonel olmak üzere 6 pistin açık bulunduğu ve kar kalınlığının 75 santimetre olarak ölçüldüğü kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi, bazıları ise buz parkta patenle kaydı.

Yeni yılın ilk gününü ailesiyle Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde geçiren Mahir Budak, AA muhabirine, güzel bir ortamda kayak yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Merkezde pistlerin ve ortamın güzel olduğunu belirten Budak, "Hem tesisler güzel hem de ekonomik. Bu yüzden de insanlar buraya geliyor." dedi.

Budak, yeni yılın hayırlı olmasını temenni ederek, "Umarım insanlık için 2024'ten daha iyi bir yıl yaşarız. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum." diye konuştu.