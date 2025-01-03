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        Suşehri'nde hafız olan öğrenci için icazet töreni yapıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kur'an kursu eğitimini tamamlayarak hafız olmaya hak kazanan öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:06 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:22
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        Suşehri'nde hafız olan öğrenci için icazet töreni yapıldı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kur'an kursu eğitimini tamamlayarak hafız olmaya hak kazanan öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Suşehri Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda düzenlenen tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Törende konuşan Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, hafızlığın önemine vurgu yaptı.

        Hafız olan öğrenciyi tebrik eden Yıldız, "Hafız yürüyen, konuşan Kur'an'dır. Bu yüzden hafız olmak ve hafızlığı muhafaza etmek önemlidir. Hafızlık eğitiminde özverili çalışan hocalarımıza teşekkür ederim." dedi.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise ilçede hafız sayısının artmasının memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

        Kayaoğlu, bu konuda özverili eğitim veren öğretmenleri, kuran kursu öğreticilerini ve hafız olmak için gayret gösteren öğrencileri tebrik etti.

        İlçe Müftüsü Adem Yıldız da yaklaşık 2 yıllık emeği ardından hafız olan Suşehri İmam Hatip Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi Yusuf Berat Dal'ı kutladı.

        Pasta kesim töreninin ardından Yıldız ve Kayaoğlu, hafız olan Dal'a icazet belgesi ve plaketini takdim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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