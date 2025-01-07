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        Sivas'ta yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

        Sivas'ta koruma altındaki yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:35
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        Sivas'ta yaban keçileri sürü halinde görüntülendi
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        Sivas'ta koruma altındaki yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürü ekipleri, envanter çalışmaları kapsamında bir bölgede yaban keçilerini sürü halindeyken kayda aldı.

        Ekipler, sahadaki envanter çalışmasında dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik malzemeleri de kullandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaban keçilerinin görüntülerini paylaşarak, "Sivas ilimizde geçtiğimiz ay yapılan yaban keçisi envanter çalışmalarından belgesel tadında bir kesit. Yaban keçisi popülasyonunun arttığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ekiplerimizce yaban hayatının korunması ve devamı için tüm ülke sathında ve her türlü coğrafyada çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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