Sivas'ta yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Sivas'ta koruma altındaki yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürü ekipleri, envanter çalışmaları kapsamında bir bölgede yaban keçilerini sürü halindeyken kayda aldı.

Ekipler, sahadaki envanter çalışmasında dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik malzemeleri de kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaban keçilerinin görüntülerini paylaşarak, "Sivas ilimizde geçtiğimiz ay yapılan yaban keçisi envanter çalışmalarından belgesel tadında bir kesit. Yaban keçisi popülasyonunun arttığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ekiplerimizce yaban hayatının korunması ve devamı için tüm ülke sathında ve her türlü coğrafyada çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.