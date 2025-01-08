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        Akıncılar'da yol genişletme çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:29
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        Akıncılar'da yol genişletme çalışmaları sürüyor
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

        Akıncılar Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde iş makineleri ile yol bakım, onarım ve genişletme çalışmaları yaptı.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

        İlçede imar planlarının tamamlanması sonrası ulaşımı rahatlatmak için yol genişletme çalışması yaptıklarını söyleyen Sevinç, "Akıncılar'ın güzelleşmesi, rahat bir ulaşım ve daha modern bir görünüm için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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