Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Beşiktaş ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmalarıyla geçirdi.

Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk olarak koordinasyon ve ısınma çalışması yaptı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve koşuyla idmanı tamamladı.

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