Şarkışla'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

2025 yılı için planlanan güvenlik önlemleri ve hedeflerin görüşüldüğü toplantıda, ilçe güvenliğini daha da güçlendirmek için kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, 2024 yılında polis ve jandarma birimlerinin yürüttüğü asayiş faaliyetleri değerlendirildi, suç oranları, alınan tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçları masaya yatırıldı.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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