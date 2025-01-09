Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, basının, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin en önemli köprülerinden birisi olduğunu belirtti.

Kamuoyunu aydınlatmak için gece gündüz demeden çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Gazeteciler zorlu koşullar altında özverili bir şekilde mesleklerini icra ediyorlar. Gazeteciler yalnızca haber iletmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumun bilinçlenmesi ve ülkenin kalkınmasına da önemli katkı sağlıyorlar. Sivas'ın gelişimi, tarımı ve ticaretinin güçlenmesi adına yapılan değerli çalışmalar nedeniyle gazetecilere teşekkür ediyorum. Sivas'ın kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlayan siz değerli basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."