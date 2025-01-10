Sivas'ta kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
H.Y. (72) yönetimindeki 34 CLF 64 plakalı otomobil, Karalar köyü Aydınlar mezrası yakınlarında, M.T. (35) idaresindeki 58 TA 884 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan H.Y. ile S.Y, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak kaldırıldıkları Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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