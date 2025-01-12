Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Emrah Başsan, Rodrigues, Koita
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto, Janvier, Efecan Karaca, Cordova
Gol: Dk. 29 Koita (Net Global Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 19 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor)
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