Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL

        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

        Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Emrah Başsan, Rodrigues, Koita

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto, Janvier, Efecan Karaca, Cordova

        Gol: Dk. 29 Koita (Net Global Sivasspor)

        Sarı kart: Dk. 19 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi transfer etti
        Sivasspor, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi transfer etti
        Bakan Bayraktar, AK Parti Sivas 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        Bakan Bayraktar, AK Parti Sivas 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Bakan Bayraktar: Hedefimiz, ülkemizi enerjide bağımsız kılmak (2)
        Bakan Bayraktar: Hedefimiz, ülkemizi enerjide bağımsız kılmak (2)
        Eğitim Bir-Sen Zara'da kitap tahlil programı düzenledi
        Eğitim Bir-Sen Zara'da kitap tahlil programı düzenledi
        Bakan Bayraktar, Sivas'ın Hafik ilçesine doğal gaz verilmesi dolayısıyla dü...
        Bakan Bayraktar, Sivas'ın Hafik ilçesine doğal gaz verilmesi dolayısıyla dü...