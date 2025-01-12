Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Emrah Başsan (Dk. 68 Emre Gökay), Rodrigues, Koita (Dk. 68 Bekir Turaç Böke)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto (Dk. 82 Lopes), Janvier (Dk. 74 Hwang), Efecan Karaca (Dk. 82 Fatih Aksoy), Cordova (Dk. 88 Balkovec)
Goller: Dk. 29 Koita (Net Global Sivasspor), Dk. 56 Cordova (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Uğur Çiftçi, Dk. 76 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor), Dk. 87 Richard (Corendon Alanyaspor)
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