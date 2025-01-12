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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:38 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:38
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

        Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Emrah Başsan (Dk. 68 Emre Gökay), Rodrigues, Koita (Dk. 68 Bekir Turaç Böke)

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto (Dk. 82 Lopes), Janvier (Dk. 74 Hwang), Efecan Karaca (Dk. 82 Fatih Aksoy), Cordova (Dk. 88 Balkovec)

        Goller: Dk. 29 Koita (Net Global Sivasspor), Dk. 56 Cordova (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Uğur Çiftçi, Dk. 76 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor), Dk. 87 Richard (Corendon Alanyaspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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