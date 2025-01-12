Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, girdikleri pozisyonları değerlendiremeyerek karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Erdoğan, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçın önemini karşılaşma öncesinde oyuncularıyla paylaştığını belirtti.

Karşılaşmayı kazanmaları durumunda hem alt sıralardaki takımlarla aralarındaki puan farkını yükselteceklerini hem de üst gruba biraz daha yaklaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, bunu başaramadıklarını ifade etti.

Ligde puan cetvelinde puanların birbirine çok yakın olduğunu aktaran Erdoğan, "Tabii ki en önemlisi uzun süre sonra yine bir galibiyetle taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Oyuncularıma sahada verdikleri mücadele ve özveri için teşekkür ederim. Son dakikaya kadar galibiyeti kovalayan bir oyuncu grubu ve Sivasspor vardı. Galibiyete daha çok yakın olan bir Sivasspor vardı. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Son dakikada direkten dönen top açıkçası bugün maçın 1-1 bitmesini sağladı." dedi.

- "Daha çok üretken olmamız lazım"

Erdoğan, daha çok çalışacaklarını dile getirerek, "Özellikle üçüncü bölgede, rakip sahada daha iyi pas organizasyonlarında daha çok etkili pozisyonlara girmemiz gerekiyor. Daha çok üretken olmamız lazım, bu konuda daha da yol almamız lazım. Evet takım savunmasını maçın genel anlamında iyi yaptık. Rakibe gol dışında pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Sadece ikinci yarının ilk 15 dakikasında biraz rakibe daha çok top verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Golü yedikten sonra yine oyunu kontrol etmeye, pozisyonlar üretmeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, sahaya 3 puan ve galibiyet için çıktıklarını ama alınan her puanın da önemli olduğunu belirtti.

- "Seri yakalamamız lazım"

Erdoğan alınan 1 puandan çok memnun olmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: