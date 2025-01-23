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        Sivas'ta kaldığı yurtta ölü bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi İstanbul'a gönderildi

        Sivas'ta kaldığı yurttaki odasında ölü bulunan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Öztürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:11 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:19
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        Sivas'ta kaldığı yurtta ölü bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi İstanbul'a gönderildi
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        Sivas'ta kaldığı yurttaki odasında ölü bulunan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Öztürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Öztürk'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

        Aile, cenazeyi toprağa vermek üzere İstanbul'a götürdü.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunan İzzettin Keykavus Öğrenci Yurdu'nda kalan Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk'ten haber alamayan yakınları dün ekiplere haber vermişti.

        Öztürk'ün kaldığı odaya giren ekipler, kendisini banyo kısmında ölü bulmuştu.

        Öte yandan Öztürk'ün bir süredir zatürre rahatsızlığının bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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