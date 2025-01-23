Sivas'ta kaldığı yurtta ölü bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi İstanbul'a gönderildi

Öte yandan Öztürk'ün bir süredir zatürre rahatsızlığının bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Öztürk'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

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