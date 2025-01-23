Sivas'ta bir kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandıran firari hükümlü yakalandı

Sivas'ta bir kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandıran ve hakkında 28 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yaklaşık 7 milyon lirasının dolandırıldığını ileri süren kişi, "yağmaya teşebbüs", "şantaj" ve "tehdit" iddiasıyla Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli R.C'yi yakaladı.

Polise yakalandığında farklı bir kimlik ibraz eden zanlının kimlik sorgusunda, "kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 28 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Bir kişinin yaklaşık 7 milyon lirasını dolandırdığı belirlenen hükümlü R.C, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.