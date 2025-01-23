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        Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:19
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        Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

        Diğer yandan Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve beraberindeki muhtarlar, antrenmanı ziyaret ederek Sivasspor'a Kayserispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

        Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki Sivasspor-Kayserispor maçı, 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

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